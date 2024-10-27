В уряді ПАР намітився розкол щодо «українського питання»

Великий коаліційний уряд Південної Африки, який здивував скептиків тим, що встояв, бореться за стримування зовнішньополітичного протистояння між двома найбільшими партіями, пише Financial Times.

За останній тиждень сутички щодо трьох найбільш спірних питань зовнішньої політики – Росія, Китай та Ізраїль – оголили глибокі ідеологічні розбіжності між Африканським національним конгресом (АНК) і Демократичним альянсом (ДА) та посилили побоювання, що коаліція з 10 партій може не дожити до кінця п’ятирічного терміну.

Виступаючи на саміті країн БРІКС у Казані, президент Сиріл Рамафоса заявив, що російський лідер Володимир Путін є «цінним союзником» і «цінним другом» Південної Африки.

Це викликало гнівну реакцію Джона Стеенхуісена, лідера ДА і міністра сільського господарства в кабінеті Рамафоси, який заявив, що Путін може бути другом Рамафоси, але його «авторитарний режим, який в даний час порушує міжнародне право, ведучи імперіалістичну агресивну війну проти суверенної держави», не є другом Південної Африки.

Вінсент Магвеня, прессекретар Рамафоси, заявив, що Стінхуйзен намагається «керувати президентом», чия лояльність до Москви сягає епохи апартеїду, коли Радянська Росія надавала підготовку і зброю АНК.

Така непослідовна зовнішня політика – уряд відмовився засудити вторгнення Росії в Україну 2022 року на підставі того, що ПАР «неприєднана» карїна, але водночас цього року він подав до Міжнародного суду позов про геноцид проти Ізраїлю у зв’язку з вторгненням у Газу – відкрила країну для звинувачень у подвійних стандартах.

«Південна Африка ніколи не дозволяла неупередженості заважати її зовнішній політиці, так само як і правам людини у відносинах зі всілякими авторитарними режимами», – сказав Financial Times Грег Міллс, аналітик з аналітичного центру Brenthurst Foundation.

Міллс зазначив, що на форумі БРІКС цього тижня Рамафоса особливо виділив конфлікт у Газі, але не згадав, наприклад, Україну.

«Південна Африка грає не на своїх демократичних сильних сторонах і не на дусі нашого власного перехідного періоду, досягнутого шляхом переговорів, а скоріше на революційній міфології», – сказав він.

Емма Пауелл, представниця ДА з міжнародних відносин, сказала, що «якщо Рамафоса хоче дружити з таким імперіалістичним палієм війни, як Путін, то це його справа».

«Але річ у тім, що кабінету міністрів необхідно знайти консенсус із цих питань. Там, де в уряді єдності є ідеологічні розбіжності, їх потрібно врегулювати і знайти форму примирення, щоб ми могли послідовно проводити політику неприєднання», – сказала вона.