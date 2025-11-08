Сили спеціальних операцій знищили пускову установку С-400 і склад боєприпасів у Криму

Українські Сили спеціальних операцій знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.

Фінальна фаза спецдій відбулася ще в ніч на 6 жовтня, однак інформацію розкрили лише зараз з міркувань безпеки. Рух опору ССО у взаємодії з підрозділами Deep Strike отримав розвідувальні дані про склад боєприпасів 18-ї армії рф у селі Удачне біля Сімферополя, який було уражено дронами.

Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» у селі Уютне поблизу Євпаторії. Цей комплекс ворог використовував для виявлення та ураження повітряних цілей, а також для ракетних атак по території України.

У командуванні ССО наголосили, що українські підрозділи продовжують асиметричні дії з метою виснаження російських військ і зниження їхнього наступального потенціалу.