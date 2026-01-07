Генштаб: уражено нафтобазу в Бєлгородській області рф та склад МТЗ окупантів

У ніч на 7 січня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах логістики російської армії. Уражено нафтобазу в Бєлгородській області РФ та склад матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у межах зниження наступальних можливостей російського агресора українські підрозділи уразили нафтобазу «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Об’єкт був задіяний у забезпеченні пальним армії окупантів.

Унаслідок влучань у резервуари на нафтобазі зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також з метою порушення логістики противника на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Окрім цього, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальні резервуари РВС-5000.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують заходи, спрямовані на підрив наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і примушення РФ припинити збройну агресію проти України.