Поліцейського, який утік із 13 мільйонами гривень і ховався в лісі, заарештували

Київського поліцейського Юрія Рибянського, який зник разом із речовими доказами у справі на понад 13 мільйонів гривень, заарештовано із правом застави. Про це повідомила ТСН.
8 листопада Рибянського, керівника відділення Дарницького управління поліції, доставили до Печерського суду для обрання запобіжного заходу. Захист просив про домашній арешт, однак суд призначив тримання під вартою із заставою у розмірі 13,3 мільйона гривень — саме стільки, за даними слідства, він привласнив.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що правоохоронець порушив порядок зберігання речових доказів, залишивши гроші у своєму кабінеті, а потім зник разом із ними. Згодом його знайшли в лісі на Рівненщині, де він облаштував тимчасове житло, придбавши мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запаси їжі та спорядження для тривалого перебування.
Під час затримання втікач мав при собі всі зниклі кошти — 13,3 мільйона гривень у готівковому еквіваленті.