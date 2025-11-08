DeepState: ворог інфільтрується в Покровськ і загрожує оточити Мирноград

Російські війська продовжують спроби окупувати Покровськ і Мирноград на Донеччині, посилюючи тиск на українські позиції в регіоні. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

За їхніми даними, триває інфільтрація противника до Покровська, де фіксується його присутність у багатьох частинах міста. Ворог активно залучає екіпажі пілотів для підтримки піхоти та ускладнення української логістики, а також намагається просунути мінометні підрозділи для щільнішого вогневого контролю.

У DeepState наголошують, що Покровськ не перебуває в оточенні — противник просочується до міста з півдня, тоді як Мирноград опинився під загрозою оперативного оточення з можливим перекриттям усіх шляхів постачання. На східних околицях ворог намагається закріпитися, штурмуючи напрямки Новоекономічне–Миколаївка–Миролюбівка–Козацьке.

Ситуацію ускладнює фактична відсутність стабільної логістики: пересування містом надзвичайно ризиковане через засідки, дрони та мінування. Військові повідомляють про випадки, коли російська піхота встигає встановлювати інженерні загородження.

За даними DeepState, ключовою точкою постачання залишається населений пункт Рівне біля Покровська, де фіксується скупчення противника. Аналітики попереджають, що без відновлення логістичних маршрутів утримати Мирноград буде дедалі складніше.