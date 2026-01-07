Вербування через ігри: як Росія залучала африканських геймерів на війну в Україні — розслідування Bloomberg

Росія використовувала ігровий застосунок Discord для вербування південноафриканських геймерів до участі у війні проти України. Двоє молодих чоловіків після спілкування в ігровому чаті підписали контракти з армією РФ — один із них загинув, доля іншого залишається невідомою.

Як повідомляє Bloomberg, вербування відбувалося через популярний серед геймерів сервіс Discord, яким чоловіки регулярно користувалися під час гри у військовий симулятор Arma 3. Саме там вони познайомилися з користувачем під ніком @Dash, який почав обговорювати можливість служби в російській армії.

За даними джерел, обидва південноафриканці були у віці близько 20 років. У липні 2024 року вони залишили Південну Африку після тривалого онлайн-спілкування з вербувальником. Перед виїздом чоловіки зустрілися у Кейптауні, а також відвідали російське консульство. 29 липня 2024 року вони вилетіли до Росії транзитом через Об’єднані Арабські Емірати.

Після прибуття до РФ чоловіки зустрілися з тим самим контактним посередником і на початку вересня підписали однорічні військові контракти поблизу Санкт-Петербурга. За словами джерела, після кількох тижнів базової підготовки одного з них направили на фронт в Україні, де він служив помічником гранатометника.

Родина востаннє виходила з ним на зв’язок 6 жовтня. 17 грудня друг сім’ї повідомив близьким, що чоловік загинув у бою. Медичний сертифікат, отриманий родичами, засвідчив, що він загинув 23 жовтня 2024 року під час активної служби поблизу села Верхньокам’янське у Луганській області. Місцеперебування другого південноафриканця залишається невідомим.

Вербування іноземців для війни в Україні спричинило політичний скандал у Південній Африці. Участь у збройних силах іноземної держави або сприяння такій участі є незаконними в країні з 1998 року. У листопаді Bloomberg повідомляв, що до вербування громадян Ботсвани та ПАР для служби в російській армії могла бути причетна донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. За словами джерел, чоловікам нібито обіцяли навчання охоронній справі, а не участь у бойових діях.

Наприкінці листопада в Південній Африці також була затримана радіоведуча державної радіостанції разом із чотирма чоловіками за підозрою у вербуванні до російської армії. Усіх їх звинуватили у порушенні закону, відпустили під заставу, а наступне судове засідання призначене на 10 лютого. Публічних заяв обвинувачені не робили.

За інформацією Bloomberg, південноафриканським геймерам обіцяли фінансово вигідні контракти, можливість отримання російського громадянства, а також продовження освіти після служби. Видання зазначає, що на тлі великих втрат російської армії у війні проти України Москва стикається з гострим дефіцитом особового складу та намагається залучати іноземців.

У листопаді міністр закордонних справ Кенії заявляв, що до 200 громадян його країни можуть воювати на боці Росії. Також повідомлялося про вербування у Камеруні та Буркіна-Фасо, однак використання ігрових комунікаційних платформ як інструменту рекрутингу раніше не фіксувалося.

При цьому ні адміністрація президента Південної Африки, ні Міністерство міжнародних відносин і співробітництва країни не відповіли на запити щодо можливої участі російського консульства у вербуванні. Російське посольство та консульство в Кейптауні також не надали коментарів. Представники Discord не відповіли на запити журналістів.