У Тернополі чоловік випав із п’ятого поверху ТЦК, намагаючись утекти через вікно

У Тернополі військовозобов’язаний чоловік випав із вікна п’ятого поверху будівлі територіального центру комплектування, намагаючись утекти. Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Як зазначили у центрі, 8 листопада близько 00:15 чоловіка доставили до ТЦК як порушника військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не мав і перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому його тимчасово розмістили у кімнаті відпочинку.

Близько 03:50 чоловік самовільно демонтував склопакет у санвузлі, зв’язав власний одяг і спробував спуститися з вікна п’ятого поверху, але зірвався та впав на дах їдальні, розташованої нижче.

Працівники ТЦК одразу викликали швидку допомогу. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської обласної лікарні, його стан стабільний. На місці працюють правоохоронці, триває службове розслідування.