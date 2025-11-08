Україна тимчасово закрила кордон після масованої атаки рф

Після масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру України тимчасово призупинено пропускні операції на державному кордоні. Про це повідомила Державна митна служба України.

Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд та виїзд наразі не здійснюється. Причиною стала втрата електроживлення у зв’язку з пошкодженням енергооб’єктів.

Фахівці вже працюють над відновленням систем, і найближчим часом пункти пропуску мають повернутися до штатного режиму роботи. У ДМСУ закликали громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

