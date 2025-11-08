        Суспільство

        Україна тимчасово закрила кордон після масованої атаки рф

        Сергій Бордовський
        8 Листопада 2025 14:39
        Ілюстрація ДМСУ
        Ілюстрація ДМСУ

        Після масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру України тимчасово призупинено пропускні операції на державному кордоні. Про це повідомила Державна митна служба України.

        Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд та виїзд наразі не здійснюється. Причиною стала втрата електроживлення у зв’язку з пошкодженням енергооб’єктів.

        Фахівці вже працюють над відновленням систем, і найближчим часом пункти пропуску мають повернутися до штатного режиму роботи. У ДМСУ закликали громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

