В Кенії знайшли докази, що перші люди створювали знаряддя праці ще 2,75 мільйона років тому

Перші люди, які жили 2,75 мільйона років тому, могли бути справжніми винахідниками — про це свідчить нове відкриття в північно-західній Кенії. Дослідники виявили, що примітивні люди, які мешкали на археологічній стоянці Наморотукунан, безперервно виготовляли кам’яні інструменти протягом 300 тисяч років. Про це повідомляє BBC.

Це перше свідчення того, що технологія обробки каменю передавалася між поколіннями. Раніше вважалося, що ранні люди створювали інструменти випадково та швидко забували технологію.

Команда археологів під керівництвом професора Девіда Брауна з Університету Джорджа Вашингтона досліджувала понад десять років шар за шаром давні поклади Наморотукунану, де знайшла понад 1300 знарядь — гострих уламків, каменів-молотів і заготівок. Ці інструменти, виготовлені за технологією Олдувай, були першою масовою системою створення знарядь праці.

Багато каменів були спеціально відібрані за якістю, що свідчить про високу майстерність їхніх творців. За словами геолога Даніела Палку Рольє з Університету Сан-Паулу, ці давні люди «були надзвичайно кмітливими геологами», які знали, як знайти найкращий матеріал.

Дослідники припускають, що використання інструментів допомогло людям вижити під час різких кліматичних змін, коли зелений ландшафт перетворювався на сухі савани та напівпустелі. Замість біологічної еволюції вони адаптувалися технологічно — навчилися добувати їжу, розтинати туші тварин і викопувати рослини.

Знахідка також спростовує давнє уявлення, що безперервне використання знарядь праці з’явилося лише тоді, коли у людей значно збільшився мозок — приблизно 2,4–2,2 мільйона років тому. За словами професора Брауна, інтелектуальні та технологічні здібності перших людей були значно більшими, ніж вважалося раніше.