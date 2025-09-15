На Закарпатті судитимуть “чорного археолога” за спробу продати скарб кельтів

Ужгородська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 42-річного жителя Ужгорода, який проводив незаконні археологічні розкопки та намагався продати унікальну археологічну знахідку — скарб бронзових кельтів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Реклама

Реклама

За даними слідства, чоловік умисно проводив розкопки на пам’ятці археології, занесеній до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У лютому 2025 року він знайшов 11 фрагментів горщика, всередині яких містилися чотири бронзові сокири-кельтів. Усвідомлюючи значення знахідки, обвинувачений не повідомив про неї, а намагався продати через інтернет-аукціон.

Унікальна археологічна знахідка датована орієнтовно XII–IX ст. до н.е / Фото: ОГП

Продаж скарбу вдалося припинити завдяки спільним діям правоохоронців та представників Національного музею історії України. Експерти підтвердили, що знахідка належить археологічній культурі Ґава-Голігради, поширеній на території Верхнього Подністров’я та Карпатської котловини, і датованій кінцем пізнього бронзового – початком раннього залізного віку.

Вилучені предмети передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України. Обвинуваченому інкриміновано незаконне проведення археологічних розвідок і розкопок та привласнення культурної цінності (ч. 1 ст. 298 і ч. 1 ст. 193 КК України).