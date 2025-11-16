ФК “Мілан” націлився на українського воротаря Андрія Луніна: італійський клуб розглядає трансфер за 10 млн євро

Італійський “Мілан” розглядає можливість придбати українського голкіпера Андрія Луніна, який цього сезону не провів жодної хвилини за “Реал Мадрід”. Інтерес італійців пов’язаний із ризиком втрати їхнього основного воротаря Майкяна Майгнана.

Про інтерес італійського клубу до Луніна повідомило видання Defensa Central. За інформацією джерела, “Мілан” досі не може домовитися про продовження контракту з Майгнаном, який спливає у 2026 році. Вже з 1 січня французький воротар матиме право вести переговори з будь-яким клубом і влітку піти безкоштовно.

З огляду на це, у “Мілані” почали шукати потенційну заміну. Серед кандидатів — воротарі топ-рівня, які не є стабільними основними гравцями у своїх клубах. І саме Лунін, як зазначає видання, викликає особливий інтерес — насамперед через свій досвід гри на високому рівні та відносно просту можливість вирішити питання його переходу.

Реклама

Реклама

Ситуація українця в “Реал Мадрід” сприяє такому варіанту. Попри зміну тренера, прихід Хабі Алонсо нічого не змінив: як і за Карло Анчелотті, основним воротарем залишається Тібо Куртуа. Від початку сезону Лунін не відіграв жодної хвилини.

На тлі невизначеності з Майгнаном “Мілан” уже почав опрацьовувати можливість трансферу Луніна, який може стати одним із ключових варіантів для клубу на випадок втрати свого основного голкіпера.