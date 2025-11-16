        Політика

        Зеленський прибув до Греції: анонсована домовленість щодо імпорту газу

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 14:26
        читать на русском →
        Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції, 16 листопада 2025 року / Фото: Офіс президента
        Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції, 16 листопада 2025 року / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Греції. Після цього він також відвідає Францію та Іспанію.

        Про візит повідомило Суспільне.

        В аеропорту Афін Зеленського зустрів віцепрем’єр Греції Костіс Хадзідакіс. Сьогодні президент проведе зустрічі з колегою Костянтиносом Тасуласом, прем’єр-міністром та головою грецького парламенту.

        Реклама
        Реклама

        Раніше Зеленський заявляв, що підготовлена домовленість щодо постачання газу з Греції до України. За його словами, вже погоджено фінансування імпорту газу, і Київ має майже €2 млрд на закупівлю, щоб компенсувати втрати українського видобутку після російських ударів.

        Візити до Франції та Іспанії також підтверджені. У Єлисейському палаці повідомили про очікувану зустріч президента України з французьким керівництвом, а іспанські медіа написали про підготовку візиту Зеленського до Мадрида.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини