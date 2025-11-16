На Говерлі заблукали двоє молодих туристів: рятувальники вчасно їх відшукали

На Івано-Франківщині гірські рятувальники знайшли та вивели у безпечне місце двох молодих туристів, які заблукали під час спуску з Говерли через різке погіршення погоди.

Туристи загубилися під час спуску з Говерли / Фото: ДСНС

Як зазначили у ДСНС, мешканець Києва 2002 року народження та його подруга 2003 року народження під час спуску з гори втратили орієнтир. Через темну пору доби, холод та мінливу високогірну погоду туристи не могли самостійно повернутися на маршрут.

Рятувальники весь час підтримували з ними зв’язок і швидко дісталися до місця, де перебували заблукалі, після чого забезпечили їхній безпечний супровід.

У службі нагадали, що погода у горах може змінюватися щохвилини, а вихід у темну пору доби значно підвищує ризики травмування або втрати орієнтиру.

ДСНС закликала туристів встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах», який дає змогу швидко передати рятувальникам свої координати у разі надзвичайної ситуації та містить поради щодо безпеки.