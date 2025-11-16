Перед матчем Україна — Ісландія: все про гру, форму, склад і шанси на плей-оф

Сьогодні збірна України проведе вирішальний матч відбору до ЧС-2026 проти Ісландії у Варшаві. Для продовження боротьби за путівку в плей-оф команді необхідна тільки перемога.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зустріч останнього туру групового етапу відбору відбудеться на стадіоні «Легія» у Варшаві, початок — о 19:00 за київським часом. Трансляцію забезпечить медіасервіс MEGOGO в підрозділі «Футбол», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

Матч стане першою грою синьо-жовтих на арені «Легії», хоча збірна має багатий досвід виступів на польських стадіонах. Синоптики прогнозують у Варшаві похмуру майже безвітряну погоду з температурою близько +8 градусів та можливим дощем.

Поєдинок Україна — Ісландія буде сьомою зустріччю команд в історії, і українці мають позитивний баланс у попередніх матчах. Сьогодні українська збірна зіграє у жовтому комплекті форми, ісландці — у синьому.

У рейтингу ФІФА від 17 жовтня суперник України посідає 74-те місце, тоді як українська команда розташувалася на 27-й позиції. Для виходу до плей-оф Україна має здобути перемогу — у разі іншого результату путівку отримає Ісландія.

Опубліковано й заявку збірної на матч:

1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Тарас Михавко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Єгор Назарина, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

До заявки не потрапив півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько, який перебуває з командою у Варшаві.