У Дубаї відкрили найвищий готель у світі: Ciel Dubai Marina заввишки 377 метрів

У Дубаї офіційно відкрився найвищий готель у світі — Ciel Dubai Marina. Його висота становить 377 метрів, що робить будівлю рекордною серед готелів, зведених виключно для готельних цілей.

Рендеринг найвищого у світі готелю Ciel Dubai Marina / Vignette Collection by IHG

Про відкриття повідомляють Connecting Travel та Sleeper Magazine, зазначаючи, що готель Ciel Dubai Marina заввишки 377 метрів став новою архітектурною домінантою району Dubai Marina. У публікаціях уточнюється, що будівля налічує 82 поверхи й офіційно відкривається у листопаді 2025 року.

Готель позиціонують як найвищий у світі, побудований спеціально для розміщення гостей, без змішаного призначення. За даними Sleeper Magazine, комплекс включає панорамні майданчики, басейн на верхніх рівнях та преміальні зони відпочинку.

Відкриття Ciel Dubai Marina стало черговим підтвердженням статусу Дубаю як міста, що змагається за світові рекорди у сфері будівництва та індустрії готельного бізнесу.