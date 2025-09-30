        Суспільство

        У Карпатах випав сніг: рятувальники попереджають туристів про небезпеку

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 14:13
        У Карпатах різко погіршилися погодні умови — вже наприкінці вересня там зафіксували снігопади та мінусову температуру. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

        На Піп Івані 30 вересня зафіксували -3°C і снігопад / Фото: ДСНС Франківщини

        Станом на ранок 30 вересня на горі Піп Іван — сніг, температура повітря становить -3°C, дме північний вітер із швидкістю 4 м/с.

        Рятувальники застерігають, що такі умови значно ускладнюють пересування і становлять небезпеку для життя та здоров’я мандрівників. Різке зниження температури, опади, сильний вітер та погана видимість підвищують ризик переохолодження, травмування чи навіть зникнення у горах.

        Туристам радять обов’язково перевіряти прогноз погоди перед виходом у гори, не йти на складні маршрути поодинці, мати із собою теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон, попереджати рідних про свій маршрут і користуватися мобільним додатком «Порятунок у горах».

        «Гори прекрасні, але й небезпечні. Бережіть себе», — наголошують рятувальники.


