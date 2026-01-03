У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє цивільних

У Херсоні внаслідок артилерійської атаки російських військ загинули двоє цивільних.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 3 січня 2026 року близько 10:30 окупанти обстріляли місто з артилерійської зброї.
Унаслідок вибуху снаряда загинули літня жінка та чоловік середнього віку. Обоє перебували у легковому автомобілі, який стояв на подвір’ї. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.