        Події

        У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє цивільних

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 12:28
        читать на русском →
        Херсон / Фото: Скриншот відео/Херсонська ОДА
        Херсон / Фото: Скриншот відео/Херсонська ОДА

        У Херсоні внаслідок артилерійської атаки російських військ загинули двоє цивільних.

        Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

        За даними слідства, 3 січня 2026 року близько 10:30 окупанти обстріляли місто з артилерійської зброї.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок вибуху снаряда загинули літня жінка та чоловік середнього віку. Обоє перебували у легковому автомобілі, який стояв на подвір’ї. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини