На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини

На Закарпатті в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик, виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомили у ДСНС.

Інформація про загиблих надійшла рятувальникам від колег з Івано-Франківщини у неділю. Для транспортування залучали фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень із Квасів, Лазещини, Видрички та Ясіня. Рятувальники доправили тіла до села Видричка та передали працівникам моргу у Рахові.

Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний жителі Вінницької області.

Рятувальники наголошують: перед походом у гори варто обов’язково перевіряти прогноз погоди та повідомляти рятувальникам маршрут руху.