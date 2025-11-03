        Суспільство

        На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини

        Віктор Алєксєєв
        3 Листопада 2025 21:29
        Рятувальники наголошують, якщо плануєте іти в гори - ретельно стежте за прогнозом погоди та обов’язково інформуйте рятувальників про свої маршрути / Фото ДСНС
        Рятувальники наголошують, якщо плануєте іти в гори - ретельно стежте за прогнозом погоди та обов’язково інформуйте рятувальників про свої маршрути / Фото ДСНС

        На Закарпатті в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик, виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомили у ДСНС.

        Інформація про загиблих надійшла рятувальникам від колег з Івано-Франківщини у неділю. Для транспортування залучали фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень із Квасів, Лазещини, Видрички та Ясіня. Рятувальники доправили тіла до села Видричка та передали працівникам моргу у Рахові.

        Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний жителі Вінницької області.

        Рятувальники наголошують: перед походом у гори варто обов’язково перевіряти прогноз погоди та повідомляти рятувальникам маршрут руху.


