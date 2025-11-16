Орбан назвав “сміховинними” страхи щодо можливого нападу Росії на ЄС і НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що побоювання щодо можливого нападу Росії на Євросоюз чи НАТО є необґрунтованими та «сміховинними». Про це він сказав у подкасті MD meets Матіаса Депфнера, опублікованому 15 листопада.

Як повідомляє DW, Орбан заявив, що Росія «недостатньо сильна», аби здійснити напад на ЄС чи НАТО. За його словами, Євросоюз має понад 400 мільйонів населення, тоді як Росія — близько 140 мільйонів, і загальний військовий потенціал країн ЄС значно перевищує російський.

«Уже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну. Як ми можемо вважати, що слабші за Росію?» — сказав прем’єр Угорщини.

Водночас Орбан застеріг про ризики, які, на його думку, може нести військова поразка РФ в Україні. Він припустив, що програш ядерної держави у війні без застосування ядерної зброї може створити загрозу її використання.

Прем’єр також розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявивши, що той «за війну», тоді як він «готовий допомогти встановити мир». Орбан додав, що, на його думку, «час працює швидше на росіян, ніж на ЄС».

У подкасті він також похвалив політику колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель щодо Росії, назвавши її прихильницею дипломатії та співпраці. Водночас Орбан визнав, що їхні позиції розходилися у питаннях міграції та екології.

DW нагадує, що можливість застосування ядерної зброї Росією неодноразово звучала у заявах представників Кремля. Путін публічно називав ядерну зброю «крайнім заходом», але у його оточенні періодично лунали практично прямі погрози.

У 2024 році Путін підписав оновлену ядерну доктрину, за якою напад неядерної держави, що діє за підтримки ядерної, може розглядатися як спільна агресія проти РФ.