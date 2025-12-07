Орбан відправить до Росії велику економічну делегацію

На початку грудня з Угорщини до Москви вирушить велика ділова делегація, яка буде займатися «виключно обговоренням економічних питань», заявив на передвиборчому мітингу в місті Кечкемет угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. За його словами, необхідно «вже зараз замислюватися про мир після війни і після санкцій», повідомляє DW.

«Ми повинні діяти на випередження, тому що, якщо Бог нам допоможе і війна закінчиться без нашого втручання, і якщо американському президенту вдасться знову інтегрувати Росію у світову економіку і скасувати санкції, ми опинимося в зовсім іншому економічному просторі», – підкреслив Орбан. Він додав, що веде переговори як із США, так і з Росією, але не може «розкривати всі деталі».

Тим часом угорська нафтогазова компанія MOL планує придбати нафтопереробні заводи і автозаправки в Європі, які належать російським компаніям «Лукойл» і «Газпром», що знаходяться під санкціями США. Крім того, MOL хоче брати участь у видобутку нафти в Казахстані та Азербайджані. Віктор Орбан обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона на початку листопада.

