Орбан заявив, що подальша підтримка України ЄС може “призвести до війни з Росією”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на оприлюднений у ЗМІ мирний план США для України та заявив, що Європа стоїть перед вибором між підтримкою мирної ініціативи Дональда Трампа та ризиком прямого конфлікту з Росією. Він закликав ЄС «об’єднатися навколо миру»

Орбан заявив, що Європа опинилася перед «історичним вибором», коментуючи опублікований у ЗМІ мирний план США щодо України, повідомило видання PAP. За його словами, ЄС має або підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа, або рухатися шляхом, який може призвести до прямого зіткнення з Росією.

Орбан заявив, що мирний план Трампа є шансом «вийти з глухого кута» та об’єднати Європу. Він різко розкритикував лідерів ЄС, яких назвав «провоєнними», та звинуватив їх у тому, що вони «3,5 роки витрачали гроші європейців на війну, яку неможливо виграти на полі бою».

На його думку, другий можливий сценарій — це прямий шлях до війни:

«Якщо європейські войовничі лідери продовжать вливати гроші та зброю в Україну без підтримки США, вони прокладуть шлях до європейсько-російського конфлікту. Наслідки будуть трагічними», — заявив Орбан.

Прем’єр також підкреслив, що Угорщина «без сумнівів обирає шлях миру» та діятиме відповідно до «мандату угорського народу». Він повідомив, що направив лист голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому виклав свою позицію.