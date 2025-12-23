В Україні відновили роботу Держреєстру виборців: роз’яснення ЦВК

Центральна виборча комісія 23 грудня відновила роботу Державного реєстру виборців, що дозволяє поновити взаємодію з громадянами та органами влади. Це рішення створює передумови для актуалізації даних Реєстру, необхідної з огляду на значні демографічні зміни, спричинені війною.

Про це повідомив лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з Реєстром і як наслідок з його актуалізації. Оновлення Реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники, і це має бути відображено в Реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо”, — написав Арахамія.

Роботу системи було тимчасово зупинено постановою ЦВК від 24 лютого 2022 року у зв’язку із запровадженням воєнного стану. Рішення ухвалили з метою збереження цілісності бази даних Реєстру, захисту персональних даних, недопущення несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення або знищення інформації, а також для забезпечення належного рівня кіберзахисту.

Упродовж 2022–2025 років Комісія як розпорядник Реєстру здійснила комплекс необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення повноцінного функціонування автоматизованої системи.

Питання відновлення роботи публічних електронних сервісів Реєстру в мережі інтернет в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ проти України розглядалося на засіданні робочої групи з питань кібербезпеки. До її складу увійшли представники Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної поліції, Служби безпеки України та Центральної виборчої комісії.

Відновлення функціонування АІКС Реєстру в частині її підсистеми взаємодії з виборцями фіналізує відновлення роботи цієї системи у повному обсязі та забезпечує: