Ситуація з електро-, тепло- і водопостачанням у Кременчуцькому районі залишається складною

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що вночі росія здійснила прицільний обстріл енергетичної інфраструктури Кременчуцького району. Унаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження. У Кременчуці та Горішніх Плавнях ситуація з електропостачанням залишається складною, що впливає і на стабільність подачі тепла та води. Частину об’єктів заживлено від генераторів.

У Кременчуці та Горішніх Плавнях ситуація з електропостачанням залишається складною / Фото ДСНС

Ремонтні бригади розпочали роботи одразу після атаки, і вони тривають безперервно. Проведено термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для координації дій усіх служб.

Когут закликав громадян тимчасово утримуватися від використання електрообігрівачів та інших потужних приладів одразу після появи світла, щоб не створювати додаткових ризиків для мереж у момент відновлення електропостачання. Надмірне навантаження може спричинити нові аварії та ускладнити роботу фахівців. Для обігріву, зарядки пристроїв і доступу до зв’язку працюють Пункти незламності.

Очільник ОВА попросив мешканців із розумінням поставитися до ситуації та зазначив, що ощадне споживання електроенергії є внеском кожного у швидке відновлення.