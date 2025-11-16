Після проходу китайських кораблів у спірних водах Пекін застеріг студентів від небезпек у Японії

Китай попередив студентів про підвищені ризики перебування в Японії після того, як суперечка навколо заяв прем’єр-міністерки Санаета Ткагаїті щодо Тайваню поглибила дипломатичну напругу. Тим часом озброєні кораблі китайської берегової охорони пройшли через спірні води, контрольовані Японією.

Про попередження китайським студентам повідомляє Bloomberg. За даними державного мовника CCTV, Міністерство освіти КНР закликало громадян, які навчаються в Японії або планують поїхати туди, уважно стежити за ситуацією безпеки.

Попередження прозвучало після того, як чотири озброєні кораблі китайської берегової охорони пройшли через спірні води біля незаселених островів у Східнокитайському морі, які контролює Японія. Обидві країни заявляють претензії на цей архіпелаг, і поява китайських суден там стала останнім проявом зростання напруженості.

Реклама

Реклама

Ескалація триває після слів прем’єрки Санаета Ткагаїті, яка заявила, що застосування сили у конфлікті навколо Тайваню може бути розцінене як “ситуація, що загрожує виживанню” Японії — формулювання, яке може надати правове обґрунтування для втручання Токіо.

Пекін різко відреагував, звинувативши Ткагаїті у втручанні у внутрішні справи Китаю та зажадавши відкликати заяву, але Японія свою позицію відстоює. Міністр закордонних справ Тосімітцу Мотегі наголосив, що позиція країни відповідає міжнародному та внутрішньому праву.

Токіо намагається стримувати напругу, заявляючи, що його підхід до Тайваню не змінюється і діалог із Китаєм залишається необхідним. Як наводить Kyodo, головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара зазначив, що останні дії Китаю “не відповідають більш широкій домовленості лідерів щодо розвитку взаємовигідних стратегічних відносин”.