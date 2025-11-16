Гетманцев попередив про нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив про масову нову шахрайську схему, орієнтовану на людей похилого віку. Зловмисники розсилають фейкові повідомлення про необхідність «підтвердити вік» для збереження пенсії.

За його словами, шахраї поширюють у соцмережах неправдиву інформацію про те, що пенсіонерам нібито треба «подати заяву», інакше вони «втратять пенсію».

Гетманцев наголосив, що жодних подібних вимог не існує, а всі процедури щодо призначення чи припинення пенсій визначаються виключно законом, а не анонімними повідомленнями в інтернеті.

Він закликав українців попередити літніх родичів, не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати особисті дані стороннім.