Президент Фінляндії Стабб: перемир’я в Україні малоймовірне до весни, Європа має зберігати підтримку

Президент Фінляндії Александр Стабб заявив, що шансів на припинення вогню в Україні до весни небагато, а Європа має зберігати підтримку Києва попри корупційний скандал. В інтерв’ю Associated Press він підкреслив, що для протидії Росії необхідні «sisu» — витримка, стійкість і наполегливість.

Стабб зазначив, що як один із ключових європейських посередників між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, він використовує власні контакти для аргументації на користь Києва. Фінський лідер заявив, що може пояснити Трампу досвід Фінляндії у війнах із Росією та ситуацію на полі бою, і якщо «одну з десяти ідей він прийме — це добре».

Президент Фінляндії прокоментував також і внутрішню ситуацію в Україні, наголосивши, що звинувачення у зловживаннях мають бути вирішені швидко, адже такі скандали грають на руку Росії. Водночас він підкреслив: підтримку Києва необхідно лише нарощувати.

Серед ключових питань на шляху до перемир’я Стабб назвав гарантії безпеки для України, відновлення економіки та розуміння щодо територіальних претензій. Щоб наблизити мир, за його словами, Трамп і європейські лідери мають максимізувати тиск на Путіна, який, як і чотири роки тому, прагне заперечити незалежність та територіальну цілісність України.

Стабб підтримав санкції Трампа проти російських енергокомпаній «Лукойл» та «Роснефть», але підкреслив, що Заходу потрібно робити більше, щоб дати Україні можливість вражати російську «військову або оборонну промисловість».

У розмові з AP він також згадав про нещодавно скасовану зустріч Трампа з Путіним у Будапешті, назвавши це «стратегічною помилкою Москваи». На його думку, Кремль не продемонстрував жодної конструктивності.

Стабб визнав, що Трамп «маятниково» змінює позицію щодо України та Росії, але він реагує на це терпляче й намагається фокусуватися на практичних речах — гарантіях безпеки, пошуку шляхів до перемир’я та переговорам.

Говорячи про дедалі частіші російські атаки в Європі — дрони, винищувачі та диверсії, — президент Фінляндії заявив, що Росія веде не лише війну в Україні, а й гібридну війну проти Європи. За його словами, Росія прагне «дестабілізувати континент і посіяти паніку».

Єдиний спосіб протистояти цьому, додав він, — «бути фінами»: тобто залишатися спокійними, зібраними й мати трохи того самого «sisu».