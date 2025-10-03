        Політика

        Путін знову погрожує Фінляндії та Швеції, згадуючи Полтавську битву та Другу світову

        Сергій Бордовський
        3 Жовтня 2025 07:11
        читать на русском →
        Путін / Скриншот з відео
        Путін / Скриншот з відео

        Президент Росії Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії «Валдайського клубу» в Сочі 2 жовтня зробив низку заяв, що стосуються розширення НАТО та сусідніх з РФ країн.

        За його словами, вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу є «глупостью». При цьому російський лідер дозволив собі історичні паралелі, заявивши, що «всі питання зі Швецією Росія вирішила під час Полтавської битви», а з Фінляндією — «в результаті Другої світової війни».

        Окремо Путін наголосив, що раніше Росія «не мала військ у регіонах, які межують із Фінляндією», але тепер вони там з’являться.

        Реклама
        Реклама

        Такі заяви вкладаються у звичну для Кремля риторику історичних реваншистських міфів та військових погроз сусідам, які обрали шлях безпеки в межах НАТО на тлі російської агресії проти України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини