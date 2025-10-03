Путін знову погрожує Фінляндії та Швеції, згадуючи Полтавську битву та Другу світову

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії «Валдайського клубу» в Сочі 2 жовтня зробив низку заяв, що стосуються розширення НАТО та сусідніх з РФ країн.

За його словами, вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу є «глупостью». При цьому російський лідер дозволив собі історичні паралелі, заявивши, що «всі питання зі Швецією Росія вирішила під час Полтавської битви», а з Фінляндією — «в результаті Другої світової війни».

Окремо Путін наголосив, що раніше Росія «не мала військ у регіонах, які межують із Фінляндією», але тепер вони там з’являться.

Такі заяви вкладаються у звичну для Кремля риторику історичних реваншистських міфів та військових погроз сусідам, які обрали шлях безпеки в межах НАТО на тлі російської агресії проти України.