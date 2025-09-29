Президент Фінляндії Стубб: “Ми не у стані війни з Росією”

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не перебуває у стані війни з Росією, спростувавши твердження міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито оголошення війни НАТО та ЄС. В інтерв’ю CNN він наголосив, що для реагування на порушення повітряного простору діють чіткі протоколи: спершу відбувається перевірка, потім оповіщення, а рішення ухвалюють військово-повітряні сили.

Коментуючи заклик Дональда Трампа збивати російські дрони над країнами НАТО, Стубб зазначив, що це «сильний сигнал стримування» з боку президента США. Він додав, що у відносинах із Росією потрібен баланс «батога і пряника»: «Спочатку ми намагалися діяти через пряник, тепер Трамп демонструє батіг».

Фінський президент підкреслив, що Росія веде подвійну стратегію — повномасштабну війну проти України та гібридні атаки на Заході. Як приклади він навів пошкодження кабелів у Балтійському морі минулого року та нещодавні вторгнення дронів. «У таких випадках головне — зберігати спокій і зміцнювати оборону, щоб це не повторилося. Ключове — не переграти у відповідь», — заявив Стубб

