День працівників телебачення, радіо та зв’язку: свято людей, які тримають інформаційний фронт

Сьогодні в Україні відзначають День працівників телебачення, радіо та зв’язку — професій, які під час повномасштабної війни стали опорою інформаційної безпеки країни. Саме ці фахівці забезпечують безперервну комунікацію, оперативне інформування та роботу критичної телекомунікаційної інфраструктури.

Свято традиційно відзначають 16 листопада. Офіційно його встановлено указом Президента України у 1994 році, однак історія цього професійного Дня почалася значно раніше. Ще у 1924 році в тодішній столиці України — Харкові — прозвучала перша радіопрограма, і саме з цієї події працівники радіо ведуть відлік свого професійного свята. Згодом до них приєдналися спеціалісти телебачення та онлайн-медіа, а також працівники зв’язку, які відповідають за роботу телефонних мереж і доступ до інтернету.

Під час повномасштабної війни значення цих професій зросло в рази. Телебачення та радіо залишаються найстабільнішими каналами отримання перевіреної інформації у періоди масованих атак, блекаутів і перебоїв мобільного зв’язку. Саме вони забезпечують ефір телемарафону, оперативно поширюють офіційні попередження про небезпеку та протидіють російській дезінформації.

Працівники зв’язку — від інженерів до техніків — щодня підтримують стійкість мереж, відновлюють обладнання після обстрілів і забезпечують зв’язок як у прифронтових, так і у віддалених регіонах. Завдяки їхній роботі армія, служби реагування й цивільні залишаються на зв’язку навіть під час ударів по енергетичній та телекомунікаційній інфраструктурі.

Сьогоднішнє свято — це визнання професійної витримки та відповідальності людей, які тримають інформаційний фронт і допомагають країні вистояти під час війни.