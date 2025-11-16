НАТО, Німеччина, Британія та Італія цього тижня оголосили нові програми підтримки України

Кілька держав і союзів цього тижня оголосили про нові пакети підтримки України — від оборонної допомоги до фінансування енергетичних ремонтів. Верховна Рада повідомила про рішення Північних і Балтійських країн НАТО, Німеччини, Великої Британії та Італії.

Північні та Балтійські країни НАТО — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція — оголосили пакет допомоги на 500 млн доларів у межах ініціативи PURL. Кошти будуть спрямовані на закупівлю військової техніки та боєприпасів.

Бюджетний комітет Бундестагу затвердив бюджет на 2026 рік, який передбачає рекордні 11,5 млрд євро допомоги Україні. Додатково ще 3 млрд євро буде спрямовано на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну двох систем Patriot.

Реклама

Реклама

Велика Британія затвердила пакет у розмірі 13 млн фунтів для термінових ремонтів енергетичної інфраструктури України, щоб забезпечити стабільне світло і тепло в зимовий період.

Італія готує свій 12-й оборонний пакет і надає Україні додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу: генератори, технології для відновлення електростанцій, а також фінансову й технічну підтримку.