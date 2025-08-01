У Харкові зсув ґрунту відкрив старовинні катакомби (фото)

На території скверу “Стрілка” у центрі Харкові виявили катакомби. Підземні ходи стали помітні після зсуву ґрунту, що стався під час робіт із ліквідації наслідків буревію.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

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Комунальні служби вже почали розчищення ділянки для подальшого вивчення підземних ходів.

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, якщо ця локація виявиться історичною цінністю, то місто працюватиме над її збереженням та подальшим облаштуванням.

“Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше”, — повідомив Ігор Терехов.

За словами мера, поки достеменно невідомо, внаслідок чого відбувся зсув ґрунту на цій ділянці. З основних причин він виділив регулярні ворожі обстріли, які створюють вібрації, та нещодавній буревій.