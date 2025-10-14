        Суспільство

        Атака на гуманітарну місію: на Херсонщині дрони й артилерія поцілили по вантажівках ООН

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 11:56
        читать на русском →
        Російські війська обстріляли гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області / Фото Херсонська ОВА
        Російські війська вранці обстріляли гуманітарну місію в Білозерській громаді Херсонщини, прицільно вдаривши з дронів та артилерії по вантажівках Управління з координації гуманітарних справ ООН. Постраждалих немає.

        За повідомленням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під вогонь потрапили чотири білі авто з маркуванням ООН, які везли допомогу цивільним. Один транспортний засіб згорів, інший зазнав серйозних ушкоджень, ще двом машинам вдалося вирватися з-під обстрілу.

        Прокудін назвав удар по гуманітарному конвою черговим свідченням дій російських військ і підкреслив, що «друга армія світу» цього разу «перемогла кілька тонн гуманітарки».

