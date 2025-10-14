Атака на гуманітарну місію: на Херсонщині дрони й артилерія поцілили по вантажівках ООН

Російські війська вранці обстріляли гуманітарну місію в Білозерській громаді Херсонщини, прицільно вдаривши з дронів та артилерії по вантажівках Управління з координації гуманітарних справ ООН. Постраждалих немає.

За повідомленням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під вогонь потрапили чотири білі авто з маркуванням ООН, які везли допомогу цивільним. Один транспортний засіб згорів, інший зазнав серйозних ушкоджень, ще двом машинам вдалося вирватися з-під обстрілу.

Прокудін назвав удар по гуманітарному конвою черговим свідченням дій російських військ і підкреслив, що «друга армія світу» цього разу «перемогла кілька тонн гуманітарки».

Реклама