Ілон Маск запустив Grokipedia — ШІ-аналог Вікіпедії

Ілон Маск представив власну онлайн-енциклопедію під назвою Grokipedia, яка, за задумом, має стати конкурентом «Вікіпедії». Про це повідомляє DW.

Нова платформа інтегрована з великою мовною моделлю Grok, розробленою стартапом Маска xAI і пов’язаною з його соцмережею Х (Twitter). Саме Grok відповідає за перевірку фактів у статтях Grokipedia. Утім, як і інші ШІ-моделі, він не застрахований від помилок і дезінформації — цього року бот уже поширював суперечливі заяви, зокрема позитивно згадував Адольфа Гітлера та теорії змови про Голокост.

На даний момент Grokipedia v0.1 містить близько 900 тисяч статей, тоді як англомовна «Вікіпедія» має понад 7 мільйонів. Маск заявляє, що навіть нинішня версія його енциклопедії «краща за Вікіпедію», а оновлення версії 1.0 буде «вдесятеро кращим».

Попри схожий дизайн і тексти, частково скопійовані з «Вікіпедії», засновник Tesla та SpaceX пообіцяв відмовитися від дублювання контенту вже до 2026 року.

Експерти, опитані DW, ставляться до проєкту з обережністю.

Доцентка Оксфордського університету Роксана Раду зазначає, що Grokipedia «працює без прозорої редакційної моделі» й може публікувати тексти без людського контролю. Це, на її думку, позбавляє читачів «повного та збалансованого розуміння теми».

Доцент Американського університету у Вашингтоні Філіппо Тревізан вважає, що запуск Grokipedia має ідеологічне підґрунтя:

«Мета Маска — створити альтернативне джерело інформації, яке відображатиме консервативні точки зору й протиставлятиметься традиційним медіа».

Сам Маск неодноразово критикував «Вікіпедію» за «лівий ухил» і в 2024 році закликав «не донатити платформі, поки вона не стане більш правдивою».

Науковці визнають, що жодна енциклопедія не може повністю уникнути упередженості, але підкреслюють: прозорість і відкритість до виправлень — те, чого наразі бракує новій Grokipedia.