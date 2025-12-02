Президент України звернувся до ірландських депутатів: “Ваш голос має значення для наближення миру”

Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії, подякувавши країні за підтримку українців і наголосивши на необхідності глобальної єдності для досягнення справедливого миру. Він закликав світ не забувати про злочини Росії та продовжувати тиск, поки не завершиться окупація.

Президент Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту Ірландії, подякувавши країні за притулок і захист, надані українцям після початку повномасштабної війни. Як зазначив Зеленський, український і ірландський народи мають схожу історію боротьби за свободу, і саме тому підтримка Ірландії залишається незмінною навіть попри втому від війни.

Президент підкреслив, що Україна сьогодні ближче до миру, ніж будь-коли, але для його досягнення потрібна спільна участь багатьох держав. Він наголосив, що довготривалий мир можливий лише тоді, коли об’єднаються країни різного розміру та економічної потужності, адже «ніхто не може перемогти спільноту держав, що стоять разом».

Реклама

Реклама

Зеленський акцентував, що Росія не здатна вести війну вічно, якщо світ зберігатиме єдність. Він закликав Ірландію й надалі допомагати пояснювати іншим країнам, чому важливо підтримувати Україну та протидіяти кремлівській агресії.

Президент наголосив, що російське вторгнення — це «кримінальний, неспровокований акт агресії», спрямований на те, щоб перетворити Україну на власність, а українців — на підлеглих. Він підкреслив, що тиск на Росію має тривати, доки не завершиться окупація, а російські злочини мають отримати правову оцінку.

Одним із ключових пунктів звернення став заклик бути активними у створенні міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинів. Зеленський також попросив Ірландію підтримувати санкції та допомагати у поверненні викрадених Росією українських дітей і полонених, яких утримують з 2014 року.

Говорячи про європейське майбутнє України, Зеленський заявив, що Україна прагне стояти поруч з Ірландією як рівноправний член Євросоюзу. Він додав, що Ірландія вже відіграє важливу роль у формуванні глобального тиску та донесенні до світу необхідності захисту цінностей свободи й справедливості.

На завершення президент закликав ірландців не втрачати віри в Україну та використовувати свій вплив у світі, адже «ваш голос може спрямувати глобальну спільноту у правильному напрямку».