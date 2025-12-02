Укрзалізниця запускає перший етап програми “3000 км Україною” для прифронтових громад

В Україні стартував перший етап програми «3000 км Україною», що дає можливість мешканцям прифронтових громад та їхнім родинам подорожувати залізницею у непікові періоди за бонусні кілометри. Квитки можна оформити в застосунку Укрзалізниці вже з 3 грудня.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною», спрямовану на підтримку людей, що живуть біля лінії фронту. Як повідомили в Укрзалізниці, у грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі на маршрутах до всіх прифронтових регіонів. Це дозволить родинам відвідати близьких у зоні бойових дій або тимчасово переїхати на зиму в інші області.

Програма передбачає можливість використати 3000 км у непікові періоди на вільні місця у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах та у 2-му класі Інтерсіті+. Оформити до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км можна з 3 грудня (з 10:00), а вирушити в дорогу — з 5 грудня. Для цього потрібно встановити або оновити застосунок Укрзалізниці, увійти через «Дія.Підпис» та активувати позначку «3000».

На програму не потрібне додаткове бюджетне фінансування: рішення уряду передбачає компенсатори, зокрема динамічне ціноутворення у преміум-сегменті. Уряд також продовжить співфінансувати пасажирські перевезення та у І кварталі 2026 року створить механізм компенсації різниці між тарифами та реальною собівартістю поїздок.

На першому етапі програми квитки доступні на 18 поїздів далекого сполучення, серед яких маршрути Миколаїв – Краматорськ, Львів – Миколаїв, Суми – Київ, Львів – Запоріжжя, Івано-Франківськ – Чернігів, Суми – Рахів, а також регіональні рейси Київ – Конотоп і Фастів – Чернігів. Доступні також дитячі купе в окремих поїздах та місця 2 класу в Інтерсіті+ на напрямках Харків – Київ та Запоріжжя – Київ.

Маршрути обрано на основі аналізу вільних місць з фокусом на мешканців прифронтових територій. Надалі поза піковими періодами Укрзалізниця планує пропонувати близько 250 тис. місць на місяць за програмою для пасажирів, для яких вирішальним фактором є доступна ціна.

Назва програми символізує найдовший маршрут в Україні — від Запоріжжя до Ужгорода і назад, що сумарно становить приблизно 3000 км. Бонусні кілометри можна використовувати до кінця 2026 року.

Щоб оформити квиток, необхідно завантажити застосунок, пройти верифікацію через «Дія.Підпис», активувати участь у програмі та обирати поїзди з позначкою «3000», після чого кілометри будуть списані автоматично.