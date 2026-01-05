Атака РФ на Київську область: загиблий, пошкоджені будинки та знеструмлений Славутич

У ніч на 5 січня російські війська масовано атакували Київську область, завдаючи ударів по мирних містах і селах та об’єктах критичної інфраструктури. У Фастівському районі внаслідок атаки загинув мирний мешканець.

Про це повідомив Микола Калашник. За його словами, у Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження, тіло якого виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Станом на зараз у районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, а також виробничі та складські приміщення. Через атаку знеструмлено Славутич, усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення, місто забезпечене теплом і водою.

Атака ворога триває. Начальник ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.