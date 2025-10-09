        Суспільство

        Рада дозволила бронювати працівників, у яких неналежно оформлені облікові документи

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 12:48
        Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції / Фото: ДТЕК
        Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №13335 та дозволила критично важливим підприємствам й підприємствам ОПК бронювати співробітників на 45 днів – навіть при неналежно оформлених військово-облікових документах. За відповідне рішення проголосували 272 народні депутати.

        Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

        “Дуже важливий закон, який усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах”, – написав Гончаренко.

        Згідно з документом, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств та підприємств оборонно-промислового комплексу, які:

        • не мають військово-облікового документа;
        • мають документ, оформлений неналежним чином;
        • не перебувають на військовому обліку;
        • не уточнили персональні дані.

        Таке бронювання надається на термін до 45 днів.


