Роберт Плант: “У мене ще стільки всього попереду – чому б не вчитися і красти далі?”

Легендарний фронтмен Led Zeppelin Роберт Плант зізнався, що й досі не вважає себе завершеною постаттю у музиці. «У мене ще так багато всього, чому варто навчитися, що можна вкрасти, переплавити й зробити своїм», – сказав 77-річний співак в інтерв’ю Financial Times.

Кар’єра Планта почалася з короткої спроби працювати бухгалтером, але вже у 1968 році він разом із Джоном Бонемом, Джиммі Пейджем та Джоном Полом Джонсом створив Led Zeppelin. Гурт продав понад 300 млн платівок і назавжди вписав ім’я Планта в історію рок-музики. Втім, співак не раз намагався дистанціюватися від спадщини «Цепелінів», випускаючи сольні та спільні альбоми.

Його новий проект — гурт Saving Grace, створений у 2019 році. У складі колективу Плант виконує фолк, блюз, рок та Americana разом із співачкою Сузі Діан. Альбом Saving Grace містить переспіви треків від блюзової легенди Мемфіс Мінні до інді-гурту Low.

«Мій голос уже не дикий, як у молодості, але він набув тепла й терпіння», — каже Плант.

Співак зберігає цікавість до різних музичних культур: від блюзу Чикаго й арабських мотивів, які він відкрив у поїздках до Марокко, до американського кантрі, яке йому показали співачка Елісон Краусс та продюсер Т. Боун Бернетт. Їхній спільний альбом Raising Sand (2007) отримав п’ять премій «Греммі».

Попри втрату сина в 1977-му та смерть друга й колеги Джона Бонема у 1980-му, Плант не припинив пошуків. «Замість того щоб піти, я просто продовжив. І це чудове відчуття — мати перед собою ще стільки доріг», — підсумував музикант.