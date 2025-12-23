На Харківщині у підприємця вимагали 300 тис. гривень, погрожуючи розправою та підпалом

Поліція Харківської області викрила чоловіка, який вимагав у підприємця 300 тисяч гривень, погрожуючи фізичною розправою над ним і його родиною, а також підпалом магазину. Зловмисника затримали під час передачі грошей, йому вже повідомили про підозру у вимаганні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У грудні 36-річному підприємцю з Харківщини зателефонував невідомий, який почав погрожувати йому та членам родини. Зловмисник вимагав передати 300 тисяч гривень та обіцяв підпалити магазин, який належить заявнику. На зв’язок із жертвою шантажист виходив кілька разів.

Правоохоронці встановили підозрюваного. 34-річного жителя Берестинського району затримали під час передачі грошей.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.