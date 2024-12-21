Суспільство

Директор Одеського зоопарку пояснив обставини інциденту із леопардом
21 Грудня 2024 16:40
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Інцидент у зоопарку Одеси: леопард ледь не утік на вулиці міста / Фото Нацполіція

Нещасний випадок із леопардом, який стався в Одеському зоопарку, виник через порушення правил безпеки одним із працівників. Хижак вийшов за межі свого вольєра, що створило реальну загрозу для відвідувачів.

Як повідомив директор зоопарку Ігор Бєляков, усі спроби приспати тварину виявилися безуспішними.

“Леопард опинився за межами вольєра, на території зоопарку. Ми намагалися застосувати засоби для його знерухомлення, але це не дало результату. Ситуація стала критичною, оскільки в будь-який момент хижак міг залишити територію зоопарку, що становило серйозну загрозу для життя та здоров’я людей,” – зазначив Бєляков.

У зв’язку з небезпекою, поліція була змушена ліквідувати тварину.

“Іншого варіанту у цій ситуації не було. Ми не могли допустити ризику для відвідувачів,” – підкреслив директор.

Бєляков також розповів, що постраждалий працівник з догляду за тваринами, на ім’я Сергій, перебуває в лікарні. На нього напав леопард під час прибирання у вольєрі.

Нагадаємо, інцидент стався у суботу, 21 грудня, близько 10-ї години ранку. Постраждалого госпіталізували з множинними пораненнями голови, шиї та кінцівок.


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