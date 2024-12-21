Поліцейські підстрелили леопарда в Одеському зоопарку

Сьогодні близько 10-ї ранку до поліції надійшло повідомлення від директора Одеського зоопарку про напад леопарда на одного із співробітників. Про це інформує пресслужба Одеського обласного управління поліції.

Згідно з попередньою інформацією, працівник зайшов до вольєра для прибирання, де його атакувала тварина. На місце події прибули поліцейські, які виявили в пастці ще одного співробітника зоопарку, який намагався допомогти пораненому.

Для порятунку людей правоохоронці змушені були застосувати зброю і знешкодити леопарда. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту в одеському зоопарку / Фото Нацполіція

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, правова кваліфікація інциденту буде визначена після завершення слідчих дій.