Директор Одеського зоопарку здивував образом русалки у новому кліпі

В Одеському зоопарку анонсували появу нового відеокліпу. Для зйомок директор установи Ігор Біляков цього разу вдягнув костюм русалки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Одеського зоопарку.

“Новий кліп від Одеського зоопарку вже на підході. І, звісно ж, у головній ролі – наш директор. Готуйтеся, буде шедевр”, – йдеться в повідомленні.

Ігор Біляков відомі своїми кумедними відеороликами та музичними кліпами. Як розповідав директор Одеського зоопарку виданню Kyiv Daily, це традиція, яке є певною мірою рекламою. Біляков пише вірші, співає пісні. У роликах беруть участь й інші співробітники – бухгалтерія, науковий відділ, екскурсоводи.

“Тобто у цих роликів нульовий бюджет практично. Ми не витрачаємо на них грошей, але вони добре працюють як реклама зоопарку. І це дає нам можливість взагалі не витрачати гроші на рекламу. Тому що реклама – річ дуже дорога. Ми самі собі реклама. Ми намагаємося. І вона працює. Вона дуже добре працює. І, крім того, це дає можливість народ повеселити, розсмішити, тому що більшість наших кліпів мають гумористичний характер”, – розповів Біляков.

Русалка Ігор Біляков у новому кліпі / Фото: Одеський зоопарк

Що відомо про директора Одеського зоопарку

Ігор Біляков — біолог, герпетолог, директор Одеського зоопарку з 2013 року. Закінчив біологічний факультет Одеського державного університету. У зоопарку починав як волонтер, із 1983 року працював кіпером, завідувачем акватераріуму, науковим співробітником.

Основні напрями його діяльності — дослідження рептилій та хижих птахів півдня України, розвиток програм зі збереження та реінтродукції рідкісних видів. Під керівництвом Білякова зоопарк реалізує природоохоронні, наукові та освітні проєкти, займається реабілітацією диких тварин і просвітницькою роботою з відвідувачами.

Під час війни особливу увагу приділяє збереженню тварин, підтримці відвідуваності та прийому врятованих тварин, зокрема від переселенців і з постраждалих регіонів.