Яких змін зазнав “мирний план” США для України: з документа зникли обмеження для ЗСУ та амністія

Українська та американська делегації під час зустрічі в Женеві домовилися про зміни в проєкті мирного плану США щодо завершення війни. Документ більше не міститиме 28 пунктів — частину положень вилучили або перенесли до інших переговорних форматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з деталями зустрічі делегацій України та США.

За інформацією співрозмовника, сторони вирішили зосередитися лише на питаннях, що стосуються українсько-американських відносин. Окремі теми, зокрема щодо майбутнього економічної взаємодії США і Росії, обговорюватимуться в інших форматах — Вашингтон-Москва або США-ЄС.

Під час дискусій українська делегація та військові представили свої аргументи щодо необхідної чисельності Збройних сил у різні періоди. За результатами обговорення очікується, що у плані не залишиться жорсткого обмеження на чисельність армії, яке фігурувало у первинній редакції.

Також із проєкту вилучать пункт про амністію дій, пов’язаних із війною. Джерело зазначило, що це питання викликало багато спекуляцій, тому після обговорення сторони погодилися його не включати.

Раніше повідомлялося, що початкова версія плану складалася з 28 пунктів, частина яких була неприйнятною для України. Після перемовин у Женеві президент Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва була врахована. За інформацією Financial Times, документ скорочено до 19 пунктів.