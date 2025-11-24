        Суспільство

        Кандидатури міністрів енергетики та юстиції погодять найближчим часом, — Зеленський

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 18:58
        Юлія Свириденко та Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко найближчим часом погодить із фракцією “Слуга народу” кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями.

        Голова держави також розповів, що Кабінет міністрів готує рішення щодо покращення ситуації в енергетичному секторі. Зокрема, йдеться про завершення процедур для будівництва нових генеруючих потужностей та збільшення резерву обладнання.

        Зеленський зокрема зазначив, що українці вже почали отримувати перші виплати в межах програми зимової підтримки. Він наголосив, що реалізація інших державних програм допомоги та повне фінансування соціальних видатків залишаються пріоритетними завданнями уряду.


