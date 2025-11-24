Кандидатури міністрів енергетики та юстиції погодять найближчим часом, — Зеленський

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко найближчим часом погодить із фракцією “Слуга народу” кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями.

Голова держави також розповів, що Кабінет міністрів готує рішення щодо покращення ситуації в енергетичному секторі. Зокрема, йдеться про завершення процедур для будівництва нових генеруючих потужностей та збільшення резерву обладнання.

Зеленський зокрема зазначив, що українці вже почали отримувати перші виплати в межах програми зимової підтримки. Він наголосив, що реалізація інших державних програм допомоги та повне фінансування соціальних видатків залишаються пріоритетними завданнями уряду.