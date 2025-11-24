Від тактики до стратегії: Сухопутні війська і НАТО уніфікують методи ведення інформаційної війни

Сухопутні війська будуть вчити своїх підлеглих методам, формам і способам ведення інформаційної боротьби під час війни Росії проти України. Про це заявив начальник Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік в ході семінару «Побудова ефективних комунікацій».

Він наголосив на стратегічній важливості інституціоналізації цього досвіду. «Ми будемо продовжувати ініціювати проведення цих заходів. Ми вже будемо мати певну наукову базу від представництва НАТО», – сказав Андрій Подік.

Голова комунікацій Представництва НАТО в Україні Вінета Кляйне підтвердила, що тренінг є ключовою платформою для обміну досвідом: «Цей тренінг – велика платформа, де командні офіцери з Команди Збройних Сил можуть зустрічатися, змінювати свої експерієнції, знання та випадки і проблеми, які в них відбуваються, а також їхні найкращі комунікаційні практики».

Полковник, генеральний директор інформагентства «Укрінформ» Сергій Череватий, ділячись практикою створення прес-служб західного типу, підкреслив, що «це тільки один вірний шлях, і ним треба рухатись». Пресофіцер 2-го корпусу НГУ ХАРТІЯ Володимир Дегтярьов наголосив на необхідності запозичення структурних рішень: «Ми можемо спертися на багатодесятирічний досвід військ армій країн НАТО в організації внутрішньої роботи, в концептуальному підході тому, як можна планувати комунікації на різних рівнях, як на тактичному, так і на оперативному».

Начальник відділення комунікацій 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Апсеній виділив ключові позитивні моменти: «Перше – розвіртуалитись, тому що ми всі в групах один одного десь знаємо, бачимо, читаємо, слідкуємо один за одним, за сторінками. Ми ділимося досвідом. Я для себе зрозумів таку формулу, що ми шукаємо два ресурси – це людський і матеріальний».

Важливим блоком семінару стало використання кіно та мистецтва для створення сильних наративів. Режисер, начальник 1 центру інформаційно-комунікаційної підтримки Тарас Ткаченко розкрив фундаментальний лайфхак документалістики: «Документальний фільм пишеться два рази. Перший раз ти пишеш сценарій перед зйомкою, очікуючи щось. Другий раз ти пишеш по зйомці, розуміючи, що ти зняв. Треба бути готовим до того, що можна отримати той результат, якого не очікував». Він закликав шукати глибинний сенс: «Кіно і мистецтво – це непряма комунікація. Тобто не шукаєте героїчного героя, не шукаєте датську дату. Шукаєте цікаву людину. В цій краплі ви побачите море. Тоді це рух до мистецтва, тоді це рух до цієї непрямої мистецької комунікації».

На завершення комунікаційники переглянули перший документальний фільм 1 ЦІКП «Очі війни», знятий виключно військовими. Режисерка проєкту Анастасія Володіна підкреслила важливість емоційного зв’язку з об’єктом: «Під час роботи з Андрієм (головним героєм – прим. Ред. ) я намагалася відокремлювати себе від будь-яких інших задач. Ти можеш собі нафантазувати що завгодно, але життя героя буде іншим. Тому важливо зустріти свого героя і відштовхуючись від того, наскільки він тебе впускає у свій простір».

Офіцер 1 ЦІКП Сухопутних військ Ігор Волков підсумував, що учасники «набиралися спроможностей з питань стратегічних комунікацій, створення наративів і ведення інформаційних кампаній».

Захід підтвердив, що успіх у веденні інформаційної боротьби залежить від постійного навчання, системного підходу та готовності до творчого пошуку.

Довідка. Триденний стратегічний семінар «Побудова ефективних комунікацій» був організований Сухопутними військами та офіційним представництвом НАТО в Україні. Він зібрав комунікаційників з понад 30 бойових бригад Сил Оборони України, демонструючи пріоритет вищого військового командування у сфері інформаційної протидії..

За матеріалами 1 центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ.