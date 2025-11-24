Fire Point завершує кодифікацію ракети FP-7, після чого нову зброю зможуть отримати ЗСУ, — Defence Express

Виробник української ракети Фламінго Fire Point планує завершити кодифікацію балістичної ракети FP-7 до кінця року та розпочати аналогічний процес для FP-9. Після кодифікації підприємство зможе розпочати постачання цих ракет до Збройних сил України.

Про це пише військовий портал Defence Express.

Балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 200 км, заявлена дальність FP-9 – до 855 км. Кодифікація є необхідною умовою для початку постачання ракет до війська.

Виробник оприлюднив зображення FP-7 і FP-9, які зовні подібні до російських зенітних ракет 48Н6 від комплексу С-400. У Fire Point зазначили, що українська ракета є “клоном” російської, але з ключовими змінами – зокрема, FP-7 має повністю композитну конструкцію, що робить її легшою та забезпечує більшу дальність польоту. Компанія наголосила, що копіювання аеродинамічних рішень дозволило значно скоротити час розробки.

При цьому вся апаратура управління та наведення у FP-7 є українською, тобто йдеться лише про використання загальної схеми та форми. Fire Point нагадує, що сама ракета 48Н6 не є сучасною розробкою Росії: її створили ще в СРСР у 1980-х, а на озброєння вона була прийнята близько 1990 року.

Заявлені характеристики FP-7 передбачають дальність ураження понад 200 км, бойову частину до 150 кг, максимальну швидкість до 1500 м/с та час польоту до 250 секунд. Швидкісні показники відрізняються від 48Н6 і можуть бути пов’язані з іншим типом твердого палива та параметрами двигуна.