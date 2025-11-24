У Криму залишаються численні російські об’єкти для ударів Збройних сил, — ВМС

У тимчасово окупованому Криму розташована значна кількість російських військових об’єктів, які залишаються цілями для українських сил оборони. ЗСУ продовжують працювати по цих локаціях і досягають результатів.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 24 листопада.

За словами Плетенчука, у Криму зосереджена велика кількість російських військових підрозділів та об’єктів, які можуть бути уражені українськими силами. У південній частині півострова розміщені підрозділи морської піхоти РФ, які, за його словами, фактично вже можна порівнювати з дивізією.

До ключових цілей належать кілька аеродромів, з яких російські війська патрулюють повітряний простір і здійснюють ракетні пуски. Також у Криму зосереджені об’єкти матеріально-технічного забезпечення, зокрема місця ремонту кораблів, склади пального та боєприпасів.

Плетенчук зазначив, що робота українських сил триває і в Криму регулярно фіксують нові ураження, у тому числі за участі підрозділів ВМС. Він додав, що російські війська на півострові завдають ударів, зокрема балістичних, по південних областях України.

Останнім часом у Криму було зафіксовано кілька атак: ураження аеродромів у Гвардійському та Севастополі, пожежу на нафтобазі після удару дронів, атаку по ТЕЦ у Саках, а також удари по радіолокаційних системах “Небо-У”, “Небо-СВ” та інших станціях, які забезпечували окупантам контроль над повітряною обстановкою.