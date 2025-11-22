        Суспільство

        ССО вперше збили російський Мі-8 “deep strike” дроном

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 19:08
        Сили спеціальних операцій України збили російський гелікоптер Мі-8 ударним дроном у повітрі.

        Про це повідомили в ССО.

        Це перший відомий випадок застосування «deep strike» дрона проти вертольота у польоті.

        У ССО наголосили, що кожна така місія потребує креативності — від технічних характеристик застосованого засобу до планування та підготовки пілотів. Операція залишила ворогу «багато запитань», відповіді на які, як зазначають спецпризначенці, знають лише члени екіпажу Мі-8, але «вони їх не розкажуть».

        У повідомленні підкреслюється, що Сили спеціальних операцій і надалі «змінюють правила гри» та залишаються «завжди за межею».


