Уряд розпочав аудит “Української оборонної промисловості” та оновлення наглядових рад — Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, узгоджених під час наради з Президентом. Йдеться про аудит підприємств оборонної промисловості, оновлення наглядових рад та перевірку діяльності АРМА і Фонду держмайна.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що держава продовжує системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинає аналогічні процеси в оборонній сфері.

Уряд дав старт аудиту АТ «Українська оборонна промисловість», включно з дочірніми компаніями, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Свириденко зазначила, що Кабмін регулярно звітуватиме про проміжні результати перевірок.

Також розпочався процес оновлення наглядових рад АТ «УОП», його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

Крім того, Кабмін звернувся до Рахункової палати з проханням перевірити діяльність АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Прем’єрка підкреслила, що ці рішення спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та підзвітності ключових державних структур.