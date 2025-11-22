        Суспільство

        Уряд розпочав аудит “Української оборонної промисловості” та оновлення наглядових рад — Свириденко

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 16:11
        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко / Фото: ОП
        Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, узгоджених під час наради з Президентом. Йдеться про аудит підприємств оборонної промисловості, оновлення наглядових рад та перевірку діяльності АРМА і Фонду держмайна.

        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що держава продовжує системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинає аналогічні процеси в оборонній сфері.

        Уряд дав старт аудиту АТ «Українська оборонна промисловість», включно з дочірніми компаніями, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Свириденко зазначила, що Кабмін регулярно звітуватиме про проміжні результати перевірок.

        Також розпочався процес оновлення наглядових рад АТ «УОП», його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

        Крім того, Кабмін звернувся до Рахункової палати з проханням перевірити діяльність АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

        Прем’єрка підкреслила, що ці рішення спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та підзвітності ключових державних структур.


