Голова Меджлісу: реалізація “мирного плану” США означатиме знищення кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що запропонований Україні так званий «мирний план» є неприйнятним і несе екзистенційну загрозу кримським татарам, повідомляє Clash Report.

За його словами, «жоден українець ніколи не погодиться на такий план».

Чубаров наголосив, що запропоновані умови становлять пряму загрозу для існування кримськотатарського народу. План передбачає залишення Криму під контролем Росії, що, за його словами, відкриває шлях до нової депортації кримських татар: «Те, що робили Російська імперія та Сталін, Путін продовжує сьогодні».

Він пояснив, що реалізація такого документа означатиме «знищення української держави та кримськотатарського народу». Меджліс, за його словами, категорично не підтримує цей план та вимагатиме, щоб «не було відкрито жодного шляху для його реалізації».

Чубаров також попередив, що у разі відмови від плану існує ризик скорочення допомоги Україні з боку США та партнерів, що ускладнить продовження боротьби проти російської агресії і викличе серйозне занепокоєння в суспільстві.

Водночас він нагадав, що офіційна позиція Києва незмінна: Україна план не приймає, але готова обговорювати його елементи, як раніше зазначали і в США.